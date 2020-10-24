ضربة للإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يفتقد نادي الإسماعيلي قائده عمر الوحش، في لقاء الزمالك المقبل والذي من المفترض أن يقام يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الـ34 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد الموقع الرسمي للإسماعيلي، السبت، أن عمر الوحش تأكد غيابه بشكل رسمي عن موقعة الثلاثاء بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية في مران أمس الجمعة.

وأجرى قائد الإسماعيلي أشعة للوقوف على حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق قبل الانتظام في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

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ويخوض الإسماعيلي مباراته الأخيرة في الموسم الحالي محليًا، إلا أن الفريق الأصفر لا يزال أمامه مباراة الإياب ضد الرجاء البيضاوي المغربي بإياب دور نصف النهائي من البطولة العربية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع الثنائي مصر المقاصة وطلائع الجيش.

في المقابل، يتواجد الزمالك في الترتيب الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويسعى الزمالك للفوز من أجل ضمان المركز الثاني والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد ضمان الأهلي البطاقة الأولى، في المقابل سيواجه بيراميدز منافسه المقاولون العرب.