الأكبر في تاريخ هولندا.. أياكس يكتسح فينلو 13-صفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق فريق أياكس أمستردام فوزا كاسحا خارج أرضه على فريق في في في فينلو بعدما زار شباكه بـ13 هدفا دون مقابل على ملعب دي كويل مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الهولندي.

أياكس الذي سجل 11 هدفا في أول خمس جولات من الدوري الهولندي أحرز لاعبوه 13 هدفا في مباراة واحدة، ليرفع الفريق رصيده إلى 24 هدفا حتى الآن خلال النسخة الحالية من المسابقة 2020/2021.

جائت الأهداف في الدقائق 12، 17، 32، 44، 54، 55، 57، 59، 65، 74، 76، 78 و87 عن طريق لاسينا تراوري (خمسة أهداف)، كلاس يان هونتلار (هدفين)، يورجن إيكيلينكامب (هدفين)، دوشان تاديتش، أنتوني، دالي بليند وليساندرو مارتينيز.

وبات هذا الفوز الأكبر في تاريخ الدوري الهولندي، بعدما حطم أياكس رقمه القياسي السابق بفوزه على ضيفه فيتيسه آرنهم بنتيجة (12-1) في مايو لعام 1972.

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وحطَّم أياكس الرقم القياسي لأكبر انتصار خارج الأرض في الدوري الهولندي، والذي كان مسجلا باسم فريق انسخيده بفوزه على مضيفه سيتارد بنتيجة (10-1) عام 1960.

وأصبح المهاجم البوركيني الشاب لاسينا تراوري أول لاعب في أياكس يسجل خمسة أهداف في مباراة بالدوري الهولندي، منذ ماركو فان باستن الذي سجل ستة أهداف في عام 1985، وأول لاعب في الفريق يصنع ثلاثة أهداف في مباراة بالدوري منذ فرانكي دي يونج في عام 2017 (3 تمريرا حاسمة).

ورفع أياكس رصيده إلى 15 نقطة بعد خوض 6 مباريات، ليرتقي إلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت، انتظار لنتيجة أقرب ملاحقيه آيندهوفن ضد فيتيسه أرنهيم غدا الأحد في نفس الجولة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد فينلو الذي لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات عند 5 نقاط ليبقى في المركز العاشر بجدول الترتيب.

يُذكر أن أياكس خسر في ملعبه بالمباراة الماضية على يد ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.