في عيد ميلاده.. كيف يرى ناشئو الزمالك طارق حامد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أمس كانوا يشاهدونه في التلفاز تارة وأخرى وهو يخوض بعض التمارين رفقة الفريق الأول بالنادي عند تواجدهم واليوم أصبحوا زملائه في التدريبات والمباريات يشاركونه اللحظات السعيدة والحزينة منها وآمال الفريق بالفترة المقبل.

ولكن مزاملة طارق حامد، الذي يحتفل اليوم السبت 24 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 32 ، لم تكن بالحدث العابر لمحمد حسام "بيسو"، لاعب فريق فريق 2001 بالزمالك الذي تم تصعيده للفريق الأول:"أنا بلعب في مركز كابتن طارق وهو قدوتي أصلاً في الملاعب فوصف تصعيدي وإني ألعب جنبه حتى ولو في التدريبات دي حاجة كبيرة".

"بيسو" لازال يتذكر استقبال طارق حامد له عند تصعيده:"كابتن طارق قعد معانا كلاعبين لسه متصعدين ونصحنا وأدانا الثقة وده مش بس في أول تمرينة هو على طول معانا كده في ظهرنا في أي حاجة".

وهو الأمر الذي لا يستطع حسام عبدالمجيد، مدافع فريق 2001 الذي صُعد أيضاً للفريق الأول:"بتلعب جنب أفضل لاعب خط وسط في أفريقيا ومنتخب مصر ولكنه لا يجعلنا نشعر بذلك بالجلوس الدائم معنا وتوجيه النصائح لذا ستجد الجميع يحبه".

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بل يجعل سيف جعفر، صانع ألعاب فريق 1999 الذي يتواجد رفقة الفريق الأول بالزمالك يصف التدرب فقط بجانب طارق حامد في الملعب "شرف فأتعلم منه ومن مشاهدته في التدريبات".

ولا يقتصر تقدير ناشئو الزمالك بالفريق الأول لطارق حامد على دعمهم والتحدث معهم بل يروونه قدوة للسير على خطاها في مسيرتهم، حسام عبد المجيد، لا يُخفٍ إعجابه بلاعب بقدر طارق حامد يحضر للمران في قبل الموعد ويُنفذ كل مايطلب منه بالتزام وكأنه في المباراة:"تخيل لما اللاعب الكبير بيعمل ده، ده درس ليا وللكل إننا عشان نوصل ونبقى زيه لازم نعمل كده" وهو أمر لا يختلف فيه سيف جعفر فيرى أن طارق حامد:"نمبر وان ومحترف جداً في شغله بطريقة لا تتخيلها ومن كلامه لينا بنتعلم".

وهي أمور تجعل "بيسو" يفعل ما ينصحه به طارق حامد بالتزام؛ خاصة وأنه يلعب في ذات المركز:"كابتن طارق يعلمك أن التمرين زي الماتش لازم تنزل تلتزم بكل حاجة بتتقالك، دي حاجة كبيرة إننا في وقت هو موجود فيه في الفريق".

حديث طارق حامد بالأخص مع "بيسو" لا يتوقف عن الدعم والنصائح التي تكسبه الثقة للتواجد رفقة الفريق الأول بل "بينصحني بحاجات في التدريب وأني لازم أفضل دايماً مركز وجاهز، تتعلم من روحه وقوته في استرداد الكرة وشخصيته من الملعب.. فربنا يخليه لينا وكل سنة وهو طيب وأفضل ديفندر في مصر والقارة".