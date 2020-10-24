خاص.. فرج عامر يوضح موقف سموحة من استعارة رباعي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

نفى محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تقدم ناديه عرضًا لصالح الأهلي من أجل استعارة الرباعي صالح جمعة وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وعمار حمدي.

ويتواجد صالح جمعة في الأهلي خلال الفترة الحالية، في المقابل خرج الثلاثي أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق للجونة، وعمار حمدي لطلائع الجيش.

فرج عامر قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" السبت، إن ما تردد عن وجود رغبة من استعارة رباعي الأهلي غير صحيح.

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ونوّه رئيس النادي السكندري، أن ناديه قام بصفقتين حتى الآن من خلال التعاقد مع السوداني أطهر الطاهر ومحمود البدري من الهلال السوداني والإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر.

وأنهى، أن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، هو صاحب الكلمة في الصفقات التي يحتاجها الفريق.

جدير بالذكر أن سموحة ودّع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 بالخسارة من الزمالك بنتيجة (2-1)، أما على صعيد الدوري فيحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي.