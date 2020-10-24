شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام وست هام × مانشستر سيتي: البداية الأسوأ على الإطلاق لـ «جوارديولا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل خارج قواعده بنتيجة 1-1 ضد وست هام يونايتد، في مباراة ضمن الجولة السادسة من البريميرليج.

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على سجله الناصع في الملعب الأوليمبي بالبريميرليج، مع توقف سلسلة انتصاراته التي شهدت فوزه في جميع المباريات الـ 4 السابقة لمباراة اليوم بإجمالي نتيجة 17-1 على أصحاب الأرض، منذ عام 2016.

وتوقفت سلسلة المدرب بيب جوارديولا الناجحة تمامًا ضد وست هام يونايتد، حيث قبل اليوم كان سجل المدرب الإسباني مع مانشستر سيتي ضد الفريق اللندني هو 100% فوز، مع فوزه في جميع المباريات الـ 9 التي واجه فيها الهامرز في مختلف البطولات.

وتقدم وست هام في النتيجة عن طريق الجناح المهاجم الإنجليزي ميكائيل أنطونيو الذي سجل هدفه الحادي عشر في البريميرليج منذ استئناف لعب كرة القدم في المسابقة في يونيو الماضي.

وأظهرت الاحصائيات أن هاري كين (12) هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من مهاجم وست هام في المسابقة خلال نفس الفترة.

وأشترك أنطونيو في تسجيل 16 هدفًا مع وست هام في البريميرليج خلال أخر 25 مباراة (سجل 13 وصنع 3).

ونجح مانشستر سيتي في إدراك التعادل بواسط لاعب الوسط الإنجليزي فيل فودين الذي سجل بعد 6 دقائق فقط من دخوله كبديل في الشوط الثاني للأرجنتيني سيرخيو أجويرو الذي استمر في فشله بالتسجيل في البريميرليج للمباراة الثامنة على التوالي في أسوأ سلسلة صيام تهديفي له خلال مسيرته في الدوريات الأوروبية منذ عام 2007 (16 مباراة متتالية في الدوري مع أتلتيكو مدريد).

وحافظ فودين على دوره كفأل حسن لفريقه، حيث لم يخسر مانشستر سيتي في جميع المباريات الـ 16 التي سجل خلالها لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، مع إنهاء النادي لسلسلته السيئة بالخسارة في أخر 6 مباريات خارج قواعده في البريميرليج تلقت فيها شباكه الهدف الافتتاحي.

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وبهذه النتيجة يكون رصيد مانشستر سيتي هو 8 نقاط فقط بعد أول 5 مباريات لهم في الموسم الحالي (لديهم مباراة مؤجلة من الجولة الأولى)، وهي أسوأ بداية للفريق في موسم بالمسابقة منذ موسم 2014/2015 (8 نقاط ايضًا).

وتعد هذه هي أسوأ بداية لفريق يدربه بيب جوارديولا خلال مسيرة المدرب الإسباني الممتدة لـ 12 عامًا، حيث لم يسبق من قبل أن جمع فريق للمدرب الإسباني أقل من 10 نقاط بعد أول 5 مباريات في موسم من مسابقة الدوري.