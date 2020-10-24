سولسكاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة تشيلسي.. وكافاني احتياطيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه في مواجهة ضيفه تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب أولد ترافولد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: دي خيا. الدفاع: واين بيساكا- ليندولف- ماجواير- لوك شاو. الوسط: فريد- ماكتومناي- جايمس- فيرنانديز- ماتا. الهجوم: راشفورد. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء: هندرسون- توانزيبي- ماتيتش- بوجبا- فان دي بيك- كافاني- جرين وود. الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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