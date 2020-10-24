الأهلي والشباب بطلا طاولتي الممتاز والأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بجدة بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الممتاز والدرجة الأولى بتتويج الأهلي بطلا للممتاز، والشباب بطلا للأولى. وتلا الأهلي في المركز الثاني نادي الاتحاد، فيما حل الفتح ثالثا. وحقق المركز الثاني ببطولة الدرجة الأولى فريق الاتفاق، تلاه الهداية ثالثا. وحقق المركز الثاني ببطولة الدرجة الأولى فريق الاتفاق، تلاه الهداية ثالثا.

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