شكرا لقرائتكم خبر كاسترو أبرز المرشحين لخلافة أوفيني بالاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏أكدت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن إدارة نادي الاتحاد تفاوض مدافع فريق بوردو الفرنسي بابلو كاسترو، مشيرة إلى أن العرض الرسمي للنادي الفرنسي سيصل اليوم.

وسبق أن تدرب كاسترو تحت قيادة المدير الفني للاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي حين كان يلعب في نادي كورينثيانز في موسم 2018، وذلك قبل رحيله إلى الدوري الفرنسي.

كما وضعت إدارة النادي عددا من الملفات التي تخص مدافعين آخرين عربا وأجانب، حيث ما زالت تبحث عن مدافع قيادي يجيد الربط بين خط الدفاع ومحاور الارتكاز.

وجاءت هذه الخطوة بعد توصل الجهازين الفني والإداري لقرار يقضي بعدم استمرار المدافع البرازيلي برونو أوفيني نظرا لتواضع مستوياته، بالإضافة إلى أخطائه القاتلة في خط الدفاع كما جاء في مباراة الاتفاق بالجولة الماضية.

وكان كاريلي استبعد أوفيني عن مواجهة الفتح أمس ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جهة أخرى، وقعت إدارة النادي على خطاب مخالصة مالية مع المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني لتنهي بذلك علاقتها باللاعب، فيما تسعى خلال الأيام المقبلة لإجراء مخالصة مع أوفيني.