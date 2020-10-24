كاسترو أبرز المرشحين لخلافة أوفيني بالاتحاد

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وسبق أن تدرب كاسترو تحت قيادة المدير الفني للاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي حين كان يلعب في نادي كورينثيانز في موسم 2018، وذلك قبل رحيله إلى الدوري الفرنسي.كما وضعت إدارة النادي عددا من الملفات التي تخص مدافعين آخرين عربا وأجانب، حيث ما زالت تبحث عن مدافع قيادي يجيد الربط بين خط الدفاع ومحاور الارتكاز.
وجاءت هذه الخطوة بعد توصل الجهازين الفني والإداري لقرار يقضي بعدم استمرار المدافع البرازيلي برونو أوفيني نظرا لتواضع مستوياته، بالإضافة إلى أخطائه القاتلة في خط الدفاع كما جاء في مباراة الاتفاق بالجولة الماضية.
وكان كاريلي استبعد أوفيني عن مواجهة الفتح أمس ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن جهة أخرى، وقعت إدارة النادي على خطاب مخالصة مالية مع المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني لتنهي بذلك علاقتها باللاعب، فيما تسعى خلال الأيام المقبلة لإجراء مخالصة مع أوفيني.
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