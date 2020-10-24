شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يستبدل العبسي بالرنقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الصربي فلادان ميلويفتش ملف مواجهة النصر بعد غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويترقب فلادان تقرير الجهاز الطبي الخاص بحارسي المرمى ياسر المسيليم ومحمد العويس ومدى جاهزيتهما للمشاركة في التدريبات والتحاقهما بمباراة النصر بعد أن غابا عن لقاء الفريق الأخير أمام الوحدة في الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداعي الإصابة.

من جهة أخرى استبعدت إدارة النادي المدافع طلال العبسي من قائمة الفريق المشاركة في منافسات الموسم الحالي بعد إصابته في الركبة خلال تدريبات الفريق التي سبقت مباراته أمام الباطن في الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقرر أن يخضع اللاعب إلى تدخل جراحي مما يجعل مدة غيابه تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

جاء ذلك بالاتفاق مع المدرب فلادان، حيث يتم إسقاط اسم العبسي من قائمة الفريق مقابل تسجيل لاعب المواليد المهاجم عثمان الحاج (الرنقي) بديلا عنه.