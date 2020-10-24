الأهلي يستبدل العبسي بالرنقي

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ويترقب فلادان تقرير الجهاز الطبي الخاص بحارسي المرمى ياسر المسيليم ومحمد العويس ومدى جاهزيتهما للمشاركة في التدريبات والتحاقهما بمباراة النصر بعد أن غابا عن لقاء الفريق الأخير أمام الوحدة في الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداعي الإصابة.من جهة أخرى استبعدت إدارة النادي المدافع طلال العبسي من قائمة الفريق المشاركة في منافسات الموسم الحالي بعد إصابته في الركبة خلال تدريبات الفريق التي سبقت مباراته أمام الباطن في الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقرر أن يخضع اللاعب إلى تدخل جراحي مما يجعل مدة غيابه تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
جاء ذلك بالاتفاق مع المدرب فلادان، حيث يتم إسقاط اسم العبسي من قائمة الفريق مقابل تسجيل لاعب المواليد المهاجم عثمان الحاج (الرنقي) بديلا عنه.
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