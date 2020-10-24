شكرا لقرائتكم خبر غرامات ضد الوحدة والنصر وضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الوحدة بدفع 10 آلاف ريال، كعقوبة مالية نظير تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوطين الأول والثاني في مباراته أمام القادسية بالجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما غرمت لاعب النصر عبدالله مادو 20 ألفا لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (الفلاش إنتر فيو) بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح.

كذلك غرمت اللجنة لعب ضمك كريستيان فرانكو 10 آلاف ريال لتدخله بعنف ضد لاعب من الرائد.