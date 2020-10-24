شكرا لقرائتكم خبر الهلال يحفز فيتو برواتب تصاعدية ويتنازل عن جحفلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قسم مسؤولو نادي الهلال العقد المالي للمهاجم الأرجنتيني القادم من سبورتينج لشبونة البرتغالي لوسيانو فيتو (26 عاما)، إلى 3 مراحل بعد أن وقع مع النادي عقدا احترافيا مدته 3 سنوات.

ويتضمن العقد المالي في مراحله الثلاث بحسب وسائل إعلام برتغالية، تصاعدا تدريجيا في رواتب اللاعب، حيث سيحصل في السنة الأولى على 3.8 ملايين يورو، وفي السنة الثانية سيبلغ راتبه السنوي 4.2 ملايين يورو، فيما يكمل السنة الثالثة الأخيرة من العقد براتب سنوي 4.6 ملايين يورو، وذلك بخلاف قيمة البطاقة الدولية للاعب والتي اشتراها الهلال مقابل 8 ملايين يورو، وسيكون للهلال 10% كأرباح في حال بيع عقد اللاعب، إلى جانب حصول نادي أتلتيكو مدريد على نسبة 15% من أي عملية بيع مستقبلية، علما أن فيتو مثل النادي الإسباني قبل انتقاله إلى سبورتينج في 2019 بعقد يمتد إلى عام 2024 في صفقة بلغت 7.5 ملايين يورو، كصفقة حظيت بكامل اهتمام وسائل الإعلام البرتغالية.

من ناحية ثانية كشفت «مكة» وجود تحركات في الهلال لبيع عقد المدافع محمد جحفلي أو إعارته بغية الاستفادة من خدمات المدافع الآخر متعب المفرج ومنح الفرصة لمدافعين صاعدين.

يشار إلى أن محمد جحفلي انضم للهلال مطلع موسم 2015 - 2016 قادما من فريق الفيصلي، ونجح في تحقيق 9 بطولات مع الفريق.