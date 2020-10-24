شكرا لقرائتكم رسميًا.. نهائي أفريقيا بدون جمهور حال تأهل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال افريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة ستقام بدون جمهور، مشددين على أنه لن يسمح لأى فريق باصطحاب جماهير رغم ما تردد على لسان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية بشأن وجود مقترح لحضور الجماهير فى المباراة المرتقبة.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه لا نية لحضور المباراة النهائية لدورى الابطال سواء بين الأهلى والزمالك، أو بين أى فريق منهما وفريق أخر مغربى على ستاد القاهرة بعد قرار الكاف بإقامة النهائى فى مصر.

وتأهل الأهلى رسميا إلى المباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا بعد تغلبه على الوداد المغربى ذهابا وإيابا، وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربى علما بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح الابيض المصرى بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى.

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فى شأن مختلف، وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الدعوة لمندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " للحضور إلى القاهرة والتناقش في البنود الخلافية في اللائحة الجديدة قبل عرضها علي الجمعية العمومية وكذلك حسم موعد الانتخابات المقبلة ، ويتمثل الخلاف بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في خارطة الطريق أو مهام اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، ويتمسك الفيفا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر بجانب تحديد عدد ثابت للجمعية العمومية، وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال 4 شهور من نهاية السنة المالية التي تنتهي 30 يونيو، إلا أن الفيفا تمسك بإجراء الانتخابات.

الأمر الثاني محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التي استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية.

لكن أمام تصميم الفيفا غير العادي على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائي لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.