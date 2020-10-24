شكرا لقرائتكم كهربا يستعيد ذكرياته مع الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ذكرياته مع الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، حيث نشر كهربا عبر صفحته الرسمية صورته برفقة "بيبو" حينما كان -كهربا- فى قطاع ناشئين الأهلى، وبجوارها صورة أخرى مع الخطيب حينما أصبح لاعبًا فى صفوف الفريق الكروى الأول، بعدما رحل عن الزمالك وأنتقل لنادى أفيس البرتغالى ثم عاد إلى القلعة الحمراء، معلقًا عليها: "الأسطورة".

وشارك كهربا فى مواجهة الوداد المغربى، بعد شفاءه من الإصابة العضلية بديلاً لمروان محسن فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة والتى إنتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل لنهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة.

ويعود الأهلي للتدريبات بعد غد بعد راحة اليوم وغداً عقب التأهل لنهائي أفريقيا حيث سيبدأ الفريق الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري يوم السبت المقبل.

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من ناحية أخرى ، أكد الجهاز الفنى للأهلى أن محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، لا يُعانى من أى إصابات قد تحول دون مشاركته فى مباريات الفريق المقبلة، سواء محلياً أو أفريقياً، وأوضح الجهاز الفنى أن خروج الشناوى من مباراة الوداد المغربى أمس جاء لوجهة نظر فنية لإراحته بعدما ضمن الفريق بنسبة كبيرة التأهل للنهائى الأفريقى المرتقب.

وخرج الشناوى فى مباراة أمس بالدقيقة 60 ليشارك على لطفى بدلا منه، حينما كانت تُشير النتيجة لتقدم الأهلى بثنائية نظيفة وبعدما خرج الشناوى سجل الأهلى هدفاً ثالثاً كما سجل الوداد هدفاً شرفياً لينتهى اللقاء بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إن الشناوى لا يُعانى من إصابات، موضحاً أن الحارس جاهز لأى مباراة لو أراد الجهاز الفنى الدفع به، موضحاً أن التغيير كان فنياً.