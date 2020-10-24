شكرا لقرائتكم 5 نوفمبر موعدا لانطلاق دورات تقنية الفيديو للحكام الجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق دورات تقنية الفيديو للحكام الجدد الذين لم يحصلوا على رخصة الـvar، خلال الدورة الأولى التى أقيمت باستاد القاهرة وشهدت حضور 54 حكما حصلوا على رخصة تقنية الفيديو، ومن المقرر أن يشارك فى الدورة الجديدة عدد كبير من الحكام وأغلبهم من الحكام المساعدين خاصة وأن الـ45 حكما الذين حصلوا على الرخصة جميعهم من حكام الساحة.

فى السياق ذاته، تسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه استخدام معدات تقنية الفيديو الموجودة فى مصر خلال مباراتى الإياب بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ورد اتحاد الكرة على الكاف بالموافقة على طلب استخدام المعدات الموجودة فى مصر والمستخدمة فى بطولة الدورى وكأس مصر خلال الموسم الحالى، سواء كانت السيارات أو جهاز تقنية الـVAR الموجود بأرض الملعب.

من ناحية أخرى، وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى الدعوة لمندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " للحضور إلى القاهرة والتناقش فى البنود الخلافية فى اللائحة الجديدة قبل عرضها على الجمعية العمومية وكذلك حسم موعد الانتخابات المقبلة، ويتمثل الخلاف بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى خارطة الطريق أو مهام اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، ويتمسك الفيفا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر بجانب تحديد عدد ثابت للجمعية العمومية، وحرص مسؤولو اتحاد الكرة على توضيح صعوبة إجراء الانتخابات بعد شهر أكتوبر لأن قانون الرياضة ينص على اجراء انتخابات الاتحادات خلال 4 شهور من نهاية السنة المالية التى تنتهى 30 يونيو، إلا أن الفيفا تمسك بإجراء الانتخابات.

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الأمر الثانى محل الخلاف عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أكد مسؤولو اتحاد الكرة للفيفا أن تحديد عدد ثابت قد يظلم بعض الأندية التى استوفت الشروط للانضمام للجمعية العمومية.

لكن أمام تصميم الفيفا غير العادى على تنفيذ البندين وافقت اللجنة الخماسية على إجراء الانتخابات 30 نوفمبر مع التأكيد أنها ستكون مهددة بالبطلان، كما تنتظر من الفيفا ارسال الشكل النهائى لبند عدد أعضاء الجمعية العمومية.