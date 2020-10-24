شكرا لقرائتكم أرتيتا: الجميع يتوقع من أوباميانغ تسجيل الأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقول ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن تساؤلات البعض عن مستوى أداء مهاجمه الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ لم تشكل أي مفاجأة بالنسبة له، مضيفا أنه يعتقد أنه يتعين على اللاعب توقع مثل هذه الضغوط التي كثيرا ما يتعرض لها معظم كبار اللاعبين.

وبعد أربع مباريات بدون هز الشباك أحرز أوباميانغ هدفا متأخرا ليساعد فريقه اللندني على الفوز 2-1 على رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي الخميس الماضي وقال أرتيتا إنه يتعين على أوباميانغ (31 عاما) خلق المزيد من فرص التهديف لنفسه تجنبا للانتقادات.

وقال أرتيتا للصحافيين "الكل يتوقع منه تسجيل هدف في كل مباراة وهذا بسبب كونه لاعبا كبيرا ونتيجة لما قام به في الماضي. الناس يتوقعون منه هذا مستقبلا. عليه قبول هذا الوضع ونحن هنا لدعمه إذا ما واجه أي صعوبات".

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وأحرز أوباميانغ الذي مدد تعاقده لثلاث سنوات مع النادي اللندني في الشهر الماضي 73 هدفا للفريق في 116 مباراة منذ انضمامه لصفوفه قادما من بروسيا دورتموند الألماني في 2018 لكنه هز الشباك ثلاث مرات فقط خلال سبع مباريات شارك فيها هذا الموسم.

وقال الإسباني أرتيتا "عليه تهيئة المزيد من فرص التهديف". وفي الدوري الانجليزي الممتاز غدا الأحد سيلتقي أرسنال مع ليستر سيتي صاحب المركز الخامس والذي يتفوق علي النادي اللندني بفارق الأهداف.

وكان أرسنال فاز على ليستر سيتي 2-صفر في آخر مواجهة جمعت بينهما وكانت في كأس الرابطة في الشهر الماضي لكن أرتيتا يتوقع مواجهة قوية أمام ضيفه غدا.

وأضاف أرتيتا "نعرف أنها ستكون مباراة قوية فعليا في مواجهة فريق شهد تحولات كثيرة في العام الماضي أو نحو ذلك. "قدم هذا الفريق موسما رائعا في العام الماضي والمواجهة معه دوما تمثل تحديا. نتوقع معركة كبيرة".