شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يخطط للقدوم إلى القاهرة الأربعاء استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط مسئولو نادى الرجاء المغربى، للقدوم إلى القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى تم تأجيلها إلى يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى تم تأجيلها بسبب الإصابات التى لحقت فى صفوف الرجاء والمتعلقة بفيروس كورونا، بعدما كان من المقرر أن تتم إقامة المباراة اليوم السبت، قبل أن يتعذر ذلك لمنع الفريق المغربى من السفر من بلاده بسبب حالات كورونا التى ظهرت بين صفوفه.

ويستعد الزمالك فى التوقيت الحالى لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى، التى ستقام الاثنين المقبل، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار على الإسماعيلى لحصد المركز الثانى فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.