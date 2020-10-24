شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يخطط للقدوم إلى القاهرة الأربعاء استعدادًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط مسئولو نادى الرجاء المغربى، للقدوم إلى القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى تم تأجيلها إلى يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى تم تأجيلها بسبب الإصابات التى لحقت فى صفوف الرجاء والمتعلقة بفيروس كورونا، بعدما كان من المقرر أن تتم إقامة المباراة اليوم السبت، قبل أن يتعذر ذلك لمنع الفريق المغربى من السفر من بلاده بسبب حالات كورونا التى ظهرت بين صفوفه.
ويستعد الزمالك فى التوقيت الحالى لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى، التى ستقام الاثنين المقبل، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار على الإسماعيلى لحصد المركز الثانى فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.
فيما يستمر غياب محمود علاء، مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض في مواجهة الإسماعيلي، حيث يخضع اللاعب في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة الرجاء المغربي في لقاء الإياب بعد تغيبه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والركبة ويخوض علاء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، من أجل العودة للتدريبات الجماعية عقب لقاء الدراويش، الذي حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث حوله مع اللاعبين بأنه لا يقل أهمية عن لقاء الرجاء لذا سيقود دفاع الفريق الأبيض خلاله الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغني في ظل غياب محمود علاء عن الفريق الأبيض.
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