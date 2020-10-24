شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائي أفريقيا بعد صعود الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما حسم الأهلى مصيره وصعد لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، مازالت الجماهير المصرية والعربية والأفريقية تترقب الطرف الثانى فى النهائى ما بين الرجاء المغربى أو الزمالك، وفى التقرير التالى نلقى الضوء على كل ما يتعلق بالنهائى الأفريقى وإلى التفاصيل :

س: كيف جاء صعود الأهلى لنهائى أفريقيا؟

ج: جاء صعود الأهلى بعدما فاز فى نصف نهائى أفريقيا على الوداد المغربى، وانتصر فى لقاء الذهاب السبت الماضى بالمغرب بثنائية نظيفة حملت توقيع قفشة وعلى معلول، وفى لقاء العودة فاز أمس، الجمعة، باستاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزها مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

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س:متى يلتقى الزمالك مع الرجاء فى المباراة الأخرى لنصف نهائى أفريقيا؟

ج: يلتقى الزمالك مع الرجاء يوم 1 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة، وفاز الأبيض فى لقاء الذهاب بالمغرب الأحد الماضى بهدف نظيف.

س: لماذا تم تأجيل مباراة العودة بين الزمالك والرجاء؟

ج: بسبب حالات كورونا التى تم اكتشافها فى الفريق المغربى، حيث وافق الزمالك على قرار التأجيل وأعلن الكاف إقامة المباراة يوم 1 نوفمبر بدلاً من اليوم 24 أكتوبر الجارى.

س: ما هو موعد وملعب نهائى دورى الأبطال الأفريقي؟

ج: يُقام النهائى يوم 6 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة، حسبما أكدت القرعة قبل أيام، وينتظر الأهلى الفائز من الرجاء والزمالك لمواجهته على اللقب القارى.