شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك استعدادًا للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب، تحت إشراف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق.
وحرص الجهاز الفني على تنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية خلال التقسيمة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الإثنين في ختام منافسات الدوري العام.
وشارك في التقسيمة فرجاني ساسي ،على الرغم من غيابه عن اللقاء القادم للإيقاف، وظهر بشكل قوي وجاهزية عالية عقب عودته وتعافيه منذ أيام، كما ظهر شيكابالا بشكل قوي نال إعجاب وتحية الجهاز الفني.
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