شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمنح الفرصة للناشئين أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، منح الفرصة لعدد كبير من ناشئي الفريق في مواجهة الزمالك. ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمباريات الدوري الممتاز. وقال ريكاردو إن مجموعة الشباب التي سيتم الدفع بها في تلك المواجهة هم مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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