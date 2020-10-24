شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يشارك في تدريبات الكرة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبدالعزيز «زيزو»، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التدريبات بالكرة على هامش المران المقام حاليًا.
يأتي ذلك ضمن البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب للعودة بشكل تدريجي، للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.
وأدى اللاعب فقرة مع بعض اللاعبين خاصة بالتسديد من مسافات قريبة على المرمى من الثبات والتسديد من التمرير من الأطراف، كذلك بعض التدريبات الخاصة بتسليم وتسلم الكرة.
واكتفى اللاعب بأداء هذه الأمور بناء على تعليمات الجهاز الفني، بالاتفاق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز.
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