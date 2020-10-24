شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب عمر الوحش عن الإسماعيلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب عمر الوحش، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة الزمالك، المقررة الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدوري.
وتعرض «الوحش» للإصابة في العضلة الخلفية، ولم يستطع على إثرها إكمال مران الفريق، الجمعة.
وينتظر أن يتحدد موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية، على ضوء الأشعة التي أجراها صباح السبت، في أحد المراكز المتخصصة.
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