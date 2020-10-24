شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو.. برشلونة 1 - 2 ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل رياال مدريد ضيفًا على برشلونة في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وأعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الذي سيبدأ به اللقاء والمكون من:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: ألبا ولونجلي وبيكيه وديست

وسط الملعب: فاتي ودي يونج وكوتينيو وبوسكيتس وبيدري

الهجوم: ليونيل ميسي

أما التشكيل الذي اختاره زين الدين زيدان ليبدأ به اللقاء فيضم:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي وراموس وفاران وناتشو

وسط الملعب: فينيسيوس وكروس وكاسيميرو وفالفيردي وأسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة

أبرز تفاصيل اللقاء

الدقيقة 5.. جووووووول فالفيردي يسجل الهدف الأول للريال مستغلا تمريرة سحرية من كريم بنزيمة

الدقيقة 7.. فينسيوس جونيور يسدد كرة أعلى مرمى برشلونة بينما يشير الحكم بتسلل على لاعب الريال

الدقيقة 9.. جوووووول فاتي ينجح في إدراك التعادل لبرشلونة بعدما تلقى تمريرة ألبا وأسكن الكرة الشباك

الدقيقة 14.. تسديدة قوية من كوتينيو كان لها الحارس كورتوا بالمرصاد

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الدقيقة 18.. تصويبة قوية من ليونيل ميسي يمسك بها الحارس كورتوا

الدقيقة 23.. فاتي ينطلق من الناحية اليسرى ويمرر كرة رائعة إلى ميسي الذي راوغ الدفاع وسددها ليمسك بها كورتوا

الدقيقة 32.. تسديدة من كريم بنزيمة تطصدم في دفاع برشلونة وتفقد خطورتها

الدقيقة 38.. خوردي ألبا يتوغل داخل منطقة جزاء الريال ويرسل عرضية كان لها كورتوا بالمرصاد

الدقيقة 43.. تغيير اضطراري للريال بنزول لوكاس فاسكيز بديلا لناتشو المصاب

الشوط الثاني

الدقيقة 47.. ضربة رأس من سيرجيو راموس تمر بها الكرة بجوار مرمى برشلونة

الدقيقة 52.. تسديدة أرضية زاحفة من أنسو فاتي تمر بها الكرة بجوار مرمى كورتوا

الدقيقة 54.. كوتينيو يهدر فرصة التقدم بضربة رأس تمر بجوار مرمى الريال

الدقيقة 62.. حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لريال مدريد بعد الرجوع لتقنية الفار بعد تعرض راموس للشد داخل المنطقة

الدقيقة 63.. جوووووووووووووووووول راموس يسجل هدف التقدم للريال من ركلة جزاء