شكرا لقرائتكم خبر عن «زياش»: اللعب فى الشوارع طوّر عقليتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الدولى المغربى حكيم زياش، نجم فريق تشيلسى الإنجليزى، عن العقلية التى ساعدته على التطور فى كرة القدم.

وقال زياش، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «الأشياء التى حدثت لى عندما كنت صغيرًا، وكل ما عشته أثناء اللعب فى الشوارع، تجعلك شخصًا صلبًا، ولذلك عندما تكبر، يمكنك اللعب بهذه القوة أيضًا».

وأضاف: «كنت ألعب دائمًا ضد من هم أكبر منى سنًا، ولم يعترفوا أبدا أنى أتفوق عليهم، وكانوا يحاولون عرقلتى... مثل هذه الأمور تزيد صلابتك».

وتابع: «هذه الأمور واللعب من منطلق هذه العقلية يساعدك على التطور حتى على أرض الملعب». وواصل حديثه قائلًا: «الانتقام من توتنهام الذى حرم أياكس من بلوغ نهائى دورى الأبطال عام 2019؟ إنهم سرقوا حلم الطفولة. كان الأمر صعبًا ومؤلمًا. ما حدث كان جنونيًا».

واستطرد: «على المستوى الشخصى، أعتقد أننا كنا نستحق الوصول إلى النهائى فى ذلك العام، لكن فى النهاية لا تحصل دائمًا على ما تستحقه، لذا عليك أخذ هذا الأمر كدرس وقد فعلت ذلك».

وأضاف: «لقد ساعدنى هذا على التحسن، وعدم الاستسلام أبدًا، وبالطبع يقول الناس، حتى فى هولندا، الآن يمكنك الانتقام من توتنهام».

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