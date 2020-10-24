شكرا لقرائتكم خبر عن «شفارتزمان»: «فيدرر» هو «ميسي التنس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر لاعب التنس الأرجنتينى، دييجو شفارتزمان، عن إعجابه بما يقدمه النجم السويسرى، روجر فيدرر، مشبها إياه بأسطورة برشلونة، ليونيل ميسى.

وقال شفارتزمان، المصنف الحادى عشر عالميا، خلال تصريحات نشرها موقع «essentially sports»: «على مستوى تنس الرجال، ما يقوم به فيدرر أمر لا يمكن تصديقه، يقوم بتسديد جميع الضربات بطريقة رائعة.

وتابع: «إنه يلعب بأسلوب مشابه لميسى.. في بعض الأحيان تكون لديه خيارات كثيرة، لكنه يفضل اللعب على الخيارات الصعبة، ودائما ما ينجح في هذا».

وأضاف: «فيدرر ينوع في أسلوبه، ويتمكن من إحراز نقاط عديدة بطرق متشابهة، ودائما ما تكون كراته سريعة، إنه مذهل.. تربطنى علاقة جميلة به خارج الملعب، ونتواصل بين الحين والآخر».

على جانب آخر، أعلنت لاعبة التنس الألمانية جوليا جورجيس، والتى كانت ضمن المصنفات العشر الأوائل في تنس السيدات، اعتزالها اللعبة، بأثر فورى.

كانت جورجيس البالغة من العمر 31 عاما، عندما تأهلت إلى الدور قبل النهائى من منافسات السيدات ببطولة ويمبلدون عام 2018. كما أنها توجت بـ7 ألقاب في مسيرتها بين عامى 2010 و2019، كما كان أعلى تصنيف لها في المركز التاسع، ويرجع آخر ظهور لها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) في باريس.

وقالت جورجيس عبر حسابها الشخصى على منصة تبادل الصور «إنستجرام»: «عزيزى التنس أنا أكتب لك لأننى استعد لأقول وداعا».

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وأضافت: «لقد منحتنى مشاعر مختلفة خلال مسيرتى وأنا ممتنة لكل ما أعطيتنى اياه وتعلمته منك».