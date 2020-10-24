شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لأندية أوروبا بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، أن الأندية قد تواجه تراجعا فى العائدات التى تحصل عليها من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا)، إثر عدم حصول يويفا على مدفوعات من شركاء البث التليفزيونى فى الصين وقطر، فى ظل أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن يويفا سيخسر 470 مليون يورو من إجمالى 55. 2 مليار يورو كان من المقرر توزيعها على الأندية المشاركة فى المنافسات الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أنه جرى بالفعل إبلاغ رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) بهذا الوضع، وأن الأندية التى شاركت فى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى فى الموسم الماضى قد تخسر الملايين.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ، بطل ألمانيا والمتوج الموسم الماضى بثلاثية الدورى والكأس ودورى الأبطال، قد يكون النادى الألمانى الأكثر تضررا، حيث ستبلغ خسارته خمسة ملايين يورو، بينما سيخسر لايبزج، الذى وصل إلى المربع الذهبى بدورى الأبطال، 5. 2 مليون يورو.

كذلك قد تحصل الأندية المشاركة فى المنافسات الأوروبية فى الأعوام الأربعة المقبلة، على عائدات أقل من المتوقع.

وكانت منافسات كل من دورى الأبطال والدورى الأوروبى الموسم الماضى قد اختتمت عبر بطولة مجمعة بعد فترة تأجيل بسبب جائحة كورونا.

وانطلقت منافسات الموسم الجديد للبطولتين هذا الأسبوع، وذلك بإقامة المباريات بدون جماهير أو بحضور عدد محدود للغاية من المشجعين.

فى نفس السياق، عقدت لجنة المسابقات فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، اجتماعاً فى الساعات الماضية، وتم خلاله الاستقرار على المدن التى ستستضيف المباراة النهائية لبطولة الدورى الأوروبى «يوروبا ليج»، فى السنوات الثلاث المقبلة.

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ووفقاً لما تم الاستقرار عليه، فقد أعلن الاتحاد الأوروبى عن إقامة نهائى بطولة الدورى الأوروبى فى العام 2021 فى مدينة جدانسك البولندية، كما كشف «يويفا» عبر موقعه الرسمى وحسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى عن إقامة نهائى البطولة فى العام 2022 فى مدينة إشبيلية الإسبانية، ونهائى عام 2023 فى مدينة بودابست المجرية.

وشدد الاتحاد الأوروبى فى بيان له خلال الساعات القليلة الماضية، على رفضه التام لمخطط الأندية الكبيرة فى القارة العجوز من أجل إقامة بطولة جديدة موازية لبطولة دروى أبطال أوروبا.

وقال «يويفا» أنه وبالتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» فإنهما يرفضان تماماً إقامة بطولة دورى السوبر الأوروبى، التى تسعى الأندية الأوروبية الكبيرة لتأسيسها، ومن المفترض أن تحل محل دورى أبطال أوروبا بمشاركة 18 فريقًا فقط.