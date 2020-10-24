شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام ويستهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل «1-1» أمام مضيفه ويستهام، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في الجولة السادسة من مبارريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ميشيل أنطونيو في الدقيقة 18 لفريق ويستهام، وتعادل فيل فودين لمان سيتي، في الدقيقة 51.

واكتفى كلا الفريقين بنقطة واحدة تضاف إلى رصيده عقب انتهاء المباراة بالتعادل، ارتفع بها رصيد ويستهام إلى النقطة الثامنة بالمركز العاشر، أمام مان سيتي صاحب نفس رصيد النقاط، ولكن يتأخر بفارق الأهداف.