شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وأعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الذي سيبدأ به اللقاء والمكون من:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: ألبا ولونجلي وبيكيه وديست

وسط الملعب: فاتي ودي يونج وكوتينيو وبوسكيتس وبيدري

الهجوم: ليونيل ميسي

أما التشكيل الذي اختاره زين الدين زيدان ليبدأ به اللقاء فيضم:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي وراموس وفاران وناتشو

وسط الملعب: فينيسيوس وكروس وكاسيميرو وفالفيردي وأسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة