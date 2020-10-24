السرعة تسيطر على الشوط الاول في الكلاسيكو والتعادل يحكم الموقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

ضمن فعاليات الجولة 7 من منافسات ​الدوري الاسباني​ " ​الليغا​ "، احتضن استاد الكامب نو ​كلاسيكو​ الارض والذي جمع بين برشلونة وخصمه ريال مدريد في مباراة قمة، وحسم التعادل الايجابي وبواقع 1-1 فعاليات الشوط الاول للقاء، وكانت بداية المباراة سريعة من الجانبين وبعدها سيطر الاداء التكتيكي على مجرياته.

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وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي المرينغي حيث تمكن فيديريكو فالفيردي من خطف هدف سريع في الدقيقة 5 بعد تمريرة حاسمة من كريم بنزيما وبعدها اهدر فينيسيوس جونيور فرصة ذهبية امام مرمى الفريق الكتالوني بعد تسديدة علّت العارضة، وفي الدقيقة 9 تمكن انسو فاتي من خطف هدف التعادل للبلوغرانا بعد تمريرة حاسمة من جوردي البا واشتعلت اجواء اللقاء بشكل كبير بين لاعبي الفريقين وتحصّل فيليب كوتينيو على تسديدة بعيدة ولكن الحارس تيبو كورتوا تصدى له بسهولة كبيرة، وبعدها حافظ لاعبو الفريق الكتالوني على سيطرتهم على الكرة وانما بغياب الفعالية الهجومية في ظل تنظيم دفاعي مميز للاعبي المدرب ​زيدان​ وتحصّل رافاييل فاران على رأسية خطرة اثر رلكة ركنية ولكن الدفاع الكتالوني تصدى للكرة في اللحظة الاخيرة ومن هجمة مرتدة سريعة اهدر ​ليونيل ميسي​ انفرادية خطرة بمواجهة الحارس كورتوا الذي تصدى له ببراعة كبيرة ليحرمه من هدف محقق وبدوره تصدى الحارس نيتو لانفرادية خطرة من كريم بنزيما ليتألق حارسي المرمى بشكل كبير في ابعاد الاهداف المحققة عن مرماهم، وبعدها هدأت وتيرة اللقاء بين الجانبين لينحصر الصراع اكثر في وسط الملعب وسنحت للاعبي الفريقين بعض المحاولات لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي.