بيرلو: ديبالا سيلعب بشكل أساسي أمام فيرونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

كشف مدرب نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي أندريا بيرلو أن نجم الفريق الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ سيبدأ بشكل أساسي في المباراة المقبلة للفريق أمام نادي هيلاس فيرونا في بطولة الدوري.

وكان ديبالا قد لعب دور البديل مع إنطلاقة الموسم، مما أثار حفيظة النجم الأرجنتيني.

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وقال بيرلو في مؤتمره الصحافي :"بإمكاني أن أؤكد أن ديبالا سيبدأ غداً، إنه يتمرن بشكل صحيح ومن العدل أن يبدأ المباراة".

وتابع :"لطالما قلت أنها مسألة وقت لأنه كان يعاني من إصابة، ثم أصيب بفيروس مع منتخب بلاده، جلوسه على الدكة مرتين دون ان يدخل كان لأننا نلعب بعشر".

وختم :"لقد شارك كإحتياطي أمام دينامو كييف ومن الصائب ان يبدأ غداً".