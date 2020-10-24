- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلو: ديبالا سيلعب بشكل أساسي أمام فيرونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020
كشف مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو أن نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا سيبدأ بشكل أساسي في المباراة المقبلة للفريق أمام نادي هيلاس فيرونا في بطولة الدوري.
وكان ديبالا قد لعب دور البديل مع إنطلاقة الموسم، مما أثار حفيظة النجم الأرجنتيني.
وقال بيرلو في مؤتمره الصحافي :"بإمكاني أن أؤكد أن ديبالا سيبدأ غداً، إنه يتمرن بشكل صحيح ومن العدل أن يبدأ المباراة".
وتابع :"لطالما قلت أنها مسألة وقت لأنه كان يعاني من إصابة، ثم أصيب بفيروس مع منتخب بلاده، جلوسه على الدكة مرتين دون ان يدخل كان لأننا نلعب بعشر".
وختم :"لقد شارك كإحتياطي أمام دينامو كييف ومن الصائب ان يبدأ غداً".
كانت هذه تفاصيل خبر بيرلو: ديبالا سيلعب بشكل أساسي أمام فيرونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.