شكرا لقرائتكم شاهد.. لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد طارق حامد فى غرفة الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الزمالك، على إقامة احتفال بعيد ميلاد طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى غرفة الملابس على هامش المران، اليوم، السبت، بدأ مران الزمالك اليوم، السبت، بفقرة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والإطالات لمدة 15 دقيقة تحت إشراف بيدرو، مدرب أحمال الفريق، وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، على متابعتها فى إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، بالجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، بينما حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق على تخصيص فقرة فنية خاصة لحراس الفريق على هامش المران وجاءت الفقرة في التعامل مع العرضيات، كذلك بعض التدريبات على التعامل مع التسديد عن قرب.

وقسم الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعبين لأكثر من مجموعة على هامش المران وخاضت كل منها فقرة فنية، تم التركيز خلالها على التسليم والتسلم بشكل سريع، وتدوير الكرة في مساحات صغيرة وحرص باتشيكو ومعاونيه على إيقاف هذه الفقرة وتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين.

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فيما أدى محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، بعض التدريبات بالكرة على هامش المران، يأتي ذلك ضمن البرنامج التجهيزي الموضوع للاعب للعودة بشكل تدريجي، للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل وأدى اللاعب فقرة مع بعض اللاعبين خاصة بالتسديد من مسافات قريبة على المرمى من الثبات و التسديد من التمرير من الأطراف ، كذلك بعض التدريبات الخاصة بتسليم وتسلم الكرة واكتفى اللاعب بأداء هذه الأمور بناءً على تعليمات الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز واستمر غياب محمود علاء مدافع الفريق عن المران الجماعى نظرا لخوضه برنامجا تأهيليا فى الوقت الحالى للتعافى من الإصابة حيث يخضع اللاعب لبرنامج مكثف فى الوقت الحالى على فترتين من أجل إعداده لمواجهة الرجاء بدورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار على الإسماعيلى لحصد المركز الثانى فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.

فيما يستمر غياب محمود علاء، مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض في مواجهة الإسماعيلي، حيث يخضع اللاعب في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة الرجاء المغربي في لقاء الإياب بعد تغيبه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والركبة ويخوض علاء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، من أجل العودة للتدريبات الجماعية عقب لقاء الدراويش، الذي حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث حوله مع اللاعبين بأنه لا يقل أهمية عن لقاء الرجاء لذا سيقود دفاع الفريق الأبيض خلاله الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغني في ظل غياب محمود علاء عن الفريق الأبيض.