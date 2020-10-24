شكرا لقرائتكم محمد فاروق: بادجي لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي ومصطفى محمد الأفضل في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد فاروق نجم النادى الأهلى السابق، أن أليو بادجى مهاجم القلعة الحمراء، غير مؤهل فنياً لقيادة الهجوم الأحمر، مشيراً إلى أنه يحترم موسيمانى مدرب الفريق لعدم إشراكه فى المباريات، وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى كريم رمزى على قناة أون تايم سبورت: سعداء جداً كأهلاوية بالفوز فى المغرب والقاهرة على الوداد والوصول إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، الأمر لم يكن سهلاً بالتأكيد، الأهلى تفوق على أندية كبيرة خلال مشواره إلى النهائى، ووصول الوداد إلى هذه المرحلة من البطولة يعنى أنه فريق كبير، وموسيمانى مدرب كبير وظرهت بصماته مع الأهلى.

واصل: سعيد بعودة اللاعبين الذين ابتعدوا لفترة طويلة عن مستواهم مثل الشحات وقفشة، وتطور مستوى ديانج، الأمور بشكل عام تسير للأفضل، وأتمنى أن تكون المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك يتوج الأهلى باللقب.

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أضاف: الأهداف بالنسبة للمهاجم ترفع من ثقته وروحه المعنوية حتى ولو لم يصل إلى أعلى مستوى فنى وهذا ما يحدث مع مروان محسن، وأتمنى أن يواصل تركيزه فى التهديف، وأتمنى له التوفيق لأنه لاعب مميز.

واختتم: أرى أن بادجى لا يصلح للأهلى منذ قدومه، و ليس مؤهل للقلعة الحمراء، وأحترم موسيمانى لأنه لم يمنحه فرصة على اعتبار أنه أقل من الباقيين، وأعتقد ضم مهاجم جديد أمر سليم، ومصطفى محمد لاعب الزمالك هو أفضل مهاجم فى الدورى وإذا ركز أكثر من ذلك سيكون مكانه فى دورى أكبر.

وتأهل الاهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، بعد الفوز على الوداد المغربى باستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ومنح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لاعبى الفريق راحة 48 ساعة عقب الفوز على الوداد أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأثنين إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل فى ختام بطولة الدورى التى حسمها الاهلى لصالحه مؤخراً.