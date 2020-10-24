4 دقائق نارية بين برشلونة وريال مدريد بالكلاسيكو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

اشتعلت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في أول 8 دقائق منذ بداية المباراة، حيث تقدم النادي الملكي مبكراً وتعادل البارسا بعد 3 دقائق.

وافتتح فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد، أهداف اللقاء مبكراً في الدقيقة الخامسة بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق كريم بنزيما الذي مرر كرة بينية رائعة لتصل لفالفيردي الذي سدد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس نيتو.

وبعد مرور 3 دقائق من هدف ريال مدريد، مرر لينجليه كرة طولية وصلت إلى جوردي ألبا على الجبهة اليسرى لينطلق ويمرر كرة عرضية قابلها أنسو فاتي وسدد الكرة في شباك الحارس كورتوا.