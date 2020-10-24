مباشر الكلاسيكو.. برشلونة 1-1 ريال مدريد.. التعادل سريعا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة الـ7 لمسابقة الدوري الإسباني الموسم الحالي.

ويحتل برشلونة المركز الـ10 بترتيب جدول المسابقة برصيد 7 نقاط، ويأتي ريال مدريد في المركز الـ3 برصيد 10 نقاط.

وتقام المباراة في ملعب "كامب نو" دون حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ملخص المباراة:

تقدم ريال مدريد مبكرًا في النتيجة بالدقيقة 5 من عمر المباراة بعدما لعب كريم بنزيما تمريرة رائعة لفيديريكو فالفيردي القادم من الخلف لسددها بشكل رائع في شباك نيتو.

وتعادل إنسو فاتي سريعًا بالدقيقة 8 من عمر المباراة، بعدما حصل خوردي ألبا على الكرة في الجانب الأيسر وانطلق بها ليتجاوز دفاع ريال مدريد ولعب عرضية أرضية لإسباني الشاب ليضع الكرة في الشباك.

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وعقب تسجيل هدفين بشكل مبكر، بات تناقل الكرة سريع بين عناصر الفريقين مع سهولة الوصول لمنطقتي الجزاء، وفي الدقيقة 15 حصل كوتينيو على الكرة من ديست على حدود منطقة جزاء ريال مدريد وسدد كرة كانت في يد كورتوا الذي لم يتحرك من مكانه.

وفي الدقيقة الـ23، سنحت فرصة لبرشلونة بعد هجمة مرتدة سريعة قادها أنسو فاتي، ليحول الكرة إلى ليونيل ميسي الذي راوغ سيرجيو راموس بطريقة رائعة ليسددها نحو مرمى ريال مدريد، لكن الحارس كورتوا تألق في التصدي لها ببراعة.

وبعدها مباشرة كاد ريال مدريد أن يعاقب برشلونة، حيث انطلق توني كروس بالكرة في الجبهة اليسرى ليمرر الكرة أرضية إلى كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، لكن المهاجم الفرنسي أهدرها بعدما سددها في الحارس البرازيلي نيتو الذي أبعدها.

أجرى ريال مدريد تغييرا اضطراريا في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء بعدما دفع زين الدين زيدان بلوكاس فاسكيز كظهير أيمن بدلا من ناتشو هيرنانديز الذي تعرض لإصابة أجبرته على عدم استكمال اللقاء.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..