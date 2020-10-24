مانشستر سيتي يخطف تعادلاً صعباً من وست هام في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعادل مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد، إيجابياً بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الـ11، بينما احتل وست هام المركز العاشر برصيد 8 نقاط أيضاً.

وافتتح ميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام أهداف اللقاء في الدقيقة 18 وعادل فيل فودين النتيجة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى الذي يفشل فيها فريق يدربه بيب جوارديولا في الوصول إلى 10 نقاط على الأقل بعد خمس مباريات في الموسم.

ملخص المباراة

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أرسل فلاديمير كوفال لاعب وست هام كرة عرضية في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، حولها ميكائيل أنطونيو مهاجم الهامرز داخل شباك الحارس إيدرسون بعد ضربة مقصية رائعة.

ومر جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي من الجبهة اليسرى ولعب كرة عرضية حولها رياض محرز في اتجاه المرمى بتسديدة ضعيفة أمسكها الحارس بسهولة في الدقيقة 25.

وأجرى بيب جوارديولا تبديلاً مبكراً مع بداية الشوط الثاني، بإدخال فيل فودين بدلاً من سيرجيو أجويرو.

وانطلق جواو كانسيلو بالكرة من الجهة اليسرى في الدقيقة 51 ولعب كرة عرضية استلمها فودين قبل أن يسدد كرة قوية على يمين الحارس فابيانيسكي ليُعادل النتيجة للسيتي.

ولعب دي بروين كرة بينية رائعة وصلت لسترلينج الذي انفرد على إثرها لكنه سدد في جسد الحارس فابيانيسكي.