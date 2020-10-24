تعرف على التشكيل الرسمي للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن كل من زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، ورونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيلات فريقهما لمباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، بينما يحتل برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

ودفع رونالد كومان بوجه جديد في تشكيل برشلونة، بإشراك بيدري بدلاً من الفرنسي أنطوان جريزمان.

بينما عاد سيرجيو راموس إلى دفاع النادي الملكي بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخراً.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمنت لينجليه - جوردي ألبا.

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خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: بيدري - أنسو فاتي - ليونيل ميسي.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما.