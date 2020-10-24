تشكيل الاتفاق لمواجهة العين في الدوري السعودي

أعلن خالد العطوي المدير الفني للاتفاق السعودي عن التشكيلة الأساسية لمواجهة العين وذلك في إطار منافسات الجولة التانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وجاء تشكيل الأتفاق كالآتي :

رأيس مبولحي،صالح القمزي، كارول متيس، عبدالله الخطيب، علي فؤاد ،نعيم السليتي، إليريك دي سوزا، فيليب كيش، هزار الهزاع، سليمان دوكارا، عبدالله السالم.

الاحتياط: محمد الحايطي، فهد غازي،إبراهيم

محنشي، علي هزازي ، أحمد الغامدي، حامد الغامدي، فهد الدوسري، حسين حلواني، وليد الأروع.استطاع فريق الاتفاق تحقيق فوزا علي نظيره فريق الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.