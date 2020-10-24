فاتي يسجل هدف التعادل سريعًا لبرشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

سجل برشلونة هدف التعادل سريعًا أمام ريال مدريد لتصبح النتيجة 1-1 خلال المباراة التي تجمعهما في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة

قام أنسو فاتي بتسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة

رائعة من خوردي ألبا على الجانب الأيسر من المرمى، ليسددها فاتي ، مسجلًا هدف برشلونة الأول.

جدير بالذكر بأن فاتي سجل أول أهدافه في مباريات الكلاسيكو منذ تصعيده في الموسم الماضي.