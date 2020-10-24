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فاتي يسجل هدف التعادل سريعًا لبرشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

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سجل هدف التعادل سريعًا أمام   لتصبح النتيجة 1-1 خلال المباراة التي تجمعهما في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة

السابعة من "الليجا".

قام أنسو فاتي بتسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة

رائعة من خوردي ألبا على الجانب الأيسر من المرمى، ليسددها فاتي ، مسجلًا هدف برشلونة الأول.

 جدير بالذكر بأن فاتي سجل أول أهدافه في مباريات الكلاسيكو منذ تصعيده في الموسم الماضي.

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