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ريال مدريد يضرب برشلونة بهدف أول في الكلاسيكو

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افتتح التسجيل أمام ، في مباراة الكلاسيكو المقامة بينهما على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة

الممتاز.

وسجل فيدريكو فالفيردي التسجيل لريال مدريد، في الدقيقة 5 من عمر المباراة بتصويبة قوية

من داخل منطقة الجزاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10، بينما يقبع برشلونة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

 

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