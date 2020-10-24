ريال مدريد يضرب برشلونة بهدف أول في الكلاسيكو

افتتح ريال مدريد التسجيل أمام برشلونة، في مباراة الكلاسيكو المقامة بينهما على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة

وسجل فيدريكو فالفيردي التسجيل لريال مدريد، في الدقيقة 5 من عمر المباراة بتصويبة قوية

من داخل منطقة الجزاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10، بينما يقبع برشلونة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.