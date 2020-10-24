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3 لاعبين من برشلونة يشاركون لأول مرة بالكلاسيكو

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يشهد كلاسيكو الأرض بين وريال مدريد ، الجاري حاليًا ، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات "الليجا، مشاركة 3 لاعبين لأول مرة في مباريات الكلاسيكو.

يشارك نيتو حارس برشلونة، والأمريكي ديست الظهير الأيمن للبرسا، والناشئ

الإسباني بيدري، لأول مرة في مسيرتهم الكروية، بالكلاسيكو.

وأعلن  رونالد كومان مدرب برشلونة تشكيل البرسا كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: سيرجينو ديست ـ جيرارد بيكيه ـ كليمنت لينجليه ـ

جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكتس ـ بيدري ـ فرينكي ي يونج

خط الهجوم: ليونيل ـ أنسو فاتي ـ فيليب كوتينهو.

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فيما جاء تشكيل الملكي كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: دانبي كاربخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو

في الوسط: توني كروس، كاسيميرو، فريدريكو فالفيردي

في الهجوم: إيسكو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور

 

 

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