مشاهدة مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 24 أكتوبر 2020

فريق الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ليس له صوت ، لذلك كل الأنظار تتجه إلى ملعب نو كامب حيث تقام مباراة كلاسيكو الأرض ، وسيكون أكبر لاعبي كرة القدم الإسبان في برشلونة بقيادة رونالدو كومان. عقدت بين ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.
بالإضافة إلى تشكيلات الفريقين ، والعروض التقديمية من قبل المدربين واللاعبين ، بالإضافة إلىملخص وتحليل كامل للمواجهة بعد المباراة ، سيشاهد متابعو الوفد أيضًا البث المباشر لمباريات ريال مدريد وبرشلونة اليوم ، وكذلك المتعلقة بقمة الكلاسيكو. العديد من الأخبار الهامة.
يدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو وهو يعاني بشدة بعد أن مر بأسبوعاً مريراً تجرع خلاله هزيمتين على التوالي فيعقر داره، الأولى كانت أمام نادي قادش، والثانية على يد شاختار الأوكراني، بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
أما برشلونة ، فقد هزم المجري فرانشوفاروس في دوري أبطال أوروبا ، وانتصر في خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني ، وهزم المجري فرانشوفارو بخمسة أهداف مقابل هدف.
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