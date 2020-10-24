برشلونه مباشر يلا شوت حصري مشاهدة مباراة برشلونه وريال مدريد بث مباشر اليوم 24 أكتوبر 2020

قائمة فريق برشلونة أمام مواجهة ريال مدريد والكلاسيكو الإسباني
حراسة المرمى / تيبو كورتوا.
خط الدفاع / ناتشو فيرنانديز ، رافاييل فاران ، سيرجيو راموس ، فيرلان ميندي.
خط الوسط / توني كروس ، لوكا مودريتش ، كارلوس كاسيميرو.
خط الهجوم / فينيسيوس جونيور ، ماركو أسينسيو ، كريم بنزيما.
توقعات الفوز بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو الإسباني
توقع الجماهير التي تعشق فريق ريال مدريد وفريق برشلونة، وكلهم يعشقون الدائرة المستديرة لكرة القدم، حيث في نتيجة التوقعات التي حصدت أن معظم التوقعات في ذلك الفوز هي تعود لقدرة الفريق على التحلي بالصبر والصلابة في المباراة ، فكل فريق قام بإعداد نفسه وقواه الجسدية من خلالالتدريبات والتمارين الرياضية.
القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
تذاع المباراة لى الثلاث قنوات التي تعتبرراعية الكلاسيكو وهي
beIN Sports HD 1
beIN Sports HD 3
beIN Sports 4K
ويصحبكم من التعليق على المباراة بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي
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