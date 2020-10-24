يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 24-10-2020 في الدوري الإسباني

أما فريق برشلونة الذي حصد 7 نقاط ويقبع في الدور التاسع من الدوري الإسباني في المراكز الأساسية ، خاض 4 مباريات حتى اللحظة فاز في مباريتان وتعادل في مباراة واحدة وخسارته كان في مباراة واحده وهي بالتفصيل كمل يلي

فاز على فريق فياريال بنتيجة 4 اهداف بدون رد من خصمه على أرض ملعب الكامب نو في الأسبوع الثالث

فاز على فريق سيلتا فيغو

بنتيجة 3 اهداف بدون رد من خصمه على أرض ملعب بالايدوس في الأسبوع الرابع

تعادل مع فريق إشبيلية بتعادل ثمين 1 : 1 على أرض ملعب الكامب نو في الأسبوع الخامس

خسارته كانت من فريق خيتافي بنتيجة 1 : 0 كولسيوم الفونسو بيريز ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإسباني

قائمة فريق ريال مدريد للكلاسيكو أمام برشلونة

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حراسة المرمى / كورتوا ، لونين ، لويس لوبيز.

خط الدفاع / راموس ، فاران ، ناتشو، مارسيلو ، ميندي ، ميليتاو.

خط الوسط / مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي ، إيسكو ، توني كروس.

خط الهجوم / بنزيما ، أسينسيو ، فاسكيز ، فينيسيوس ، رودريجو ، يوفيتش.