أما فريق برشلونة الذي حصد 7 نقاط ويقبع في الدور التاسع من الدوري الإسباني في المراكز الأساسية ، خاض 4 مباريات حتى اللحظة فاز في مباريتان وتعادل في مباراة واحدة وخسارته كان في مباراة واحده وهي بالتفصيل كمل يلي
فاز على فريق فياريال بنتيجة 4 اهداف بدون رد من خصمه على أرض ملعب الكامب نو في الأسبوع الثالث
فاز على فريق سيلتا فيغوبنتيجة 3 اهداف بدون رد من خصمه على أرض ملعب بالايدوس في الأسبوع الرابع
تعادل مع فريق إشبيلية بتعادل ثمين 1 : 1 على أرض ملعب الكامب نو في الأسبوع الخامس
خسارته كانت من فريق خيتافي بنتيجة 1 : 0 كولسيوم الفونسو بيريز ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإسباني
قائمة فريق ريال مدريد للكلاسيكو أمام برشلونة
حراسة المرمى / كورتوا ، لونين ، لويس لوبيز.
خط الدفاع / راموس ، فاران ، ناتشو، مارسيلو ، ميندي ، ميليتاو.
خط الوسط / مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردي ، إيسكو ، توني كروس.
خط الهجوم / بنزيما ، أسينسيو ، فاسكيز ، فينيسيوس ، رودريجو ، يوفيتش.
كانت هذه تفاصيل خبر يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 24-10-2020 في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.