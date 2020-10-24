كورة جول kooora goal مشاهدة ماتش برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الارض "الريال ضد البرسا"

نستعرض لكم مساء اليوم السبت، موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، والتي تقام في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

ريال مدريد يدخل المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فقط، ويسعى الميرنجي لتحيق الانتصار من أجل استرداد صدارة الليجا.

على الجانب الآخر يحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب

الليجا برصيد 7 نقاط من 4 مواجهات، ويرغب الفريق الكتالوني في حصد الفوز، لمواصلة الزحف نحو القمة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة سوف يكون مساء اليوم السبت في تمام الساعة (4 مساءً بتوقيت القاهرة)، (5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ) و(6 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء

عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول بين البرسا والميرنجي في الموسم الماضي من الليجا كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب كامب نو، بينما فاز الفريق الملكي بهدفين دون رد في مباراة الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو.