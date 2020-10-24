اخبار الرياضه

كورة جول kooora goal مشاهدة ماتش برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الارض "الريال ضد البرسا"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نستعرض لكم مساء اليوم السبت، موعد مباراة  ضد ، والتي تقام في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة ، على ملعب كامب نو.

ريال مدريد يدخل المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فقط، ويسعى الميرنجي لتحيق الانتصار من أجل استرداد صدارة الليجا.

على الجانب الآخر يحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب

الليجا برصيد 7 نقاط من 4 مواجهات، ويرغب الفريق الكتالوني في حصد الفوز، لمواصلة الزحف نحو القمة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة سوف يكون مساء اليوم السبت في تمام الساعة (4 مساءً بتوقيت القاهرة)، (5 مساءً بتوقيت المملكة العربية ) و(6 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء

عبر قناة بي إن سبورت 3.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول بين البرسا والميرنجي في الموسم الماضي من الليجا كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب كامب نو، بينما فاز الفريق الملكي بهدفين دون رد في مباراة الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورة جول kooora goal مشاهدة ماتش برشلونة وريال مدريد بث مباشر كلاسيكو الارض "الريال ضد البرسا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا