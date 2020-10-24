بداية كلاسيكو الارض بين برشلونة وريال مدريد

بدأت مباراة كلاسيكو الأرض، بين برشلونة وريال، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كامب نو.

ويسعى الفريقين لخطف الفوز والنقاط الثلاث لتحسين موقفهما على في جدول ترتيب الدوري، في ظل تراجع نتائج الفريق في الجولة الأخيرة من الليجا.

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة أمام قادش، بهدف نظيف

في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني.

على الجانب الَاخر تلقى برشلونة هزيمة بهدف أمام خيتافي، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

برشلونة

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: سيرجينو ديست ـ جيرارد بيكيهـ كليمنت لينجليه ـ جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكتس ـ بيدري ـ فرينكي ي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي ـ أنسو فاتي ـ فيليب كوتينهو.

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ريال مدريد

حارس المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي - راموس - فاران - ناتشو

وسط الملعب: فينيسيوس - كروس - كاسيميرو - فالفيردي - أسينسيو

الهجوم: بنزيمة

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10، بينما يقبع برشلونة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.