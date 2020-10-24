شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الطيب: الأهلي والأهلاوية خايفين من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الطيب، المعلق الرياضي، إن منتخب مصر هو الأكثر استفادة من تاهل أندية الاهلي والزمالك للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، موكدًا أن الزمالك الأكثر تفوقًا علي الأهلي في آخر مواجهات في كافة البطولات.

وكتب «الطيب«، علي صفحته الشخصية علي فيس بوك قائلا: «عجبنى جدًا احترام الأهلوية من جماهير ولاعبين سابقين وومدربين قدامى وحاليين، بل وإعلاميين متعصّبين ( تخوّفهم ) من نتيجة مواجهة الزمالك ( لو ) تقابلا فى النهائى الأفريقى حتى و إن أظهر قلة منهم عكس ذلك، و هذا نتاج أحقيّة الزمالك فى التفوّق فى آخر مواجهات بين الفريقين (فى الدورى و فى الكأس و فى السوبر داخل مصر و خارجها) على التوالى — فى كل الأحوال إحنا كجمهور و معنا منتخب مصر الكسبانين».

واكد الطيب أنه من الطبيعي أن يكون الأهلي والأهلاوية «خايفين» من مواجهة الزمالك.