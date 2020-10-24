شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل «رابيد تيست» للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل «رابيد تيست» قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، والمقرر لها الاثنين القادم، في ختام منافسات الدوري العام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل «رابيد تيست» للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.