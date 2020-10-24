شكرا لقرائتكم خبر عن «أوفيني» خارج حسابات اتحاد جدة السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، إن اللاعب البرازيلي برونو أوفيني أصبح خارج نادي الاتحاد بشكل رسمي.

وأكد «الفراج»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن إدارة نادي السعودي برئاسة أنمار الحائلي، اقتربت من التعاقد مع الجزائري جمال الدين بلعمري، مدافع فريق الشباب السابق وليون الفرنسي الحالي.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضًا لنظيرتها في ليون، من أجل كسب خدمات «بلعمري»، في “ميركاتو” الصيف الحالي، مضيفًا أن إدارة النادي الفرنسي وافقت على انتقال «بلعمري» لتمثيل الاتحاد، وذلك لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، ليكون بديل البرازيلي برونو أوفيني.

جمال الدين بن العمري من مواليد 25 ديسمبر 1989 بالجزائر العاصمة، هو لاعب كرة قدم جزائري لعب سابقًا لأندية نصر حسين داي وشبيبة القبائل ووفاق سطيف ونادي الشباب السعودي، كما يعتبر أيضًا جمال الدين بلعمري أفضل مدافع أجنبي في السعودية بالأرقام 2016-2017.