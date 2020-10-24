شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نصر يكشف الأسباب الحقيقية لانقطاع بث مباراة الأهلي والوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المخرج محمد نصر، مخرج مباراة الأهلى والوداد المغربي في اياب الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية، عن أسباب انقطاع البث أثناء المباراة.

وكتب «نصر»، على صفحته، أن سبب انقطاع البث كان من لندن وليس من المصدر كما ادعي معلق وقناة «بي إن سبورت»، عقب عودة البث.

وتابع نصر: «قطع البث كان من لندن مش من مصر زى بي إن سبورت ما قالت، كلام خطأ لأن البث كان كامل على تايم الأرضي، واللى قال كدة وأيد كلامى مندوبهم اللى كان معايا ف سيارة البث، بس يمكن اتقطع من الصداع إلى عمله جون الشحات التاني ولا كوبري ديانج أو تشميسة قفشة ولا عضلات موسيمانى آخر الماتش».

وأضاف نصر: «صفحة الوداد وهما مغاربة أشقاء وأحباب اللى بتهاجمني وتقول المخرج المصرى تعمد إنه يعيد من الزاوية دي فقط، طب حضرتك شوف اللقطة وشوفها تسلل ولا لا، ثانيًا هي زاوية واحدة للتسلل شمال ويمين والفار قعد يخطط ويحسب وقدم المساعد مع قدم آخر لاعب من الوداد، وده فار أفريقى مش تايواني وعامل معانا بروفة من امبارح علشان مافيش لقطة تفوت زى ضربة جزاء ماتش الذهاب بس أنت نسيتها.. الحمد لله الماتش كان إخراجيا كويس ومحايد وفيه شغل كويس ولقطات أبدع فيها المصورين المصريين وف النهاية كلنا أشقاء».