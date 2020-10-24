شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سلبية لبعثة بيراميدز قبل نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعثة نادي بيراميدز في مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة، مساء أمس الجمعة، بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التي مكثت فيها طوال الفترة الماضية.
وخضع جميع أعضاء البعثة للمسحة الخاصة بالنهائي، المحدد له التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الأحد، بملعب مولاي عبدالله، وثبت خلو جميع أفرادها من أي عينات إيجابية لفيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر مسحة سلبية لبعثة بيراميدز قبل نهائي الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.