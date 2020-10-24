شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رباعي من بيراميدز يحضر الاجتماع الفني لنهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحضر وفد رباعي من نادي بيراميدز، اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي.

ويضم وفد بيراميدز محمد صلاح، مدير الفريق، ووليد مهدي، مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار، إداري فريق الكرة، والدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي ببيراميدز.

وسيكون الاجتماع الفني في الرابعة عصر اليوم، بمقر فندق إقامة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، «كاف»، وهو الفندق القريب من مقر إقامة بعثة بيراميدز بالرباط.

وسيناقش الاجتماع الفني ملابس الفريقين وترتيبات النهائي وموعد وصول الناديين لملعب مولاي عبدالله، تحضيرًا للمواجهة التي تقام في التاسعة بتوقيت القاهرة، مساء الأحد.